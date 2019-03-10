موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بالكونفيدرالية والقناة الناقلة

يستضيف فريق الزمالك، نظيره جورماهيا الكيني، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء ، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.





والقناة الناقلة للمباراة هي: beIN SPORTS HD 1





ويسعى الفريق الأبيض بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، لحصد النقاط الثلاث، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى دور ربع النهائي.



