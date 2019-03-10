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رياضة

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بالكونفيدرالية والقناة الناقلة

الأحد 10/مارس/2019 - 10:31 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق الزمالك، نظيره جورماهيا الكيني، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء ، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

والقناة الناقلة للمباراة هي: beIN SPORTS HD 1

ويسعى الفريق الأبيض بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، لحصد النقاط الثلاث، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى دور ربع النهائي.

ويأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بينما يحتل نصر حسين داي الجزائري الصدارة برصيد 7 نقاط، يليه جورماهيا الكيني في المركز الثانى برصيد 6 نقاط، فيما يأتي بترو أتلتيكو في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط

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