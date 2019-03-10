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أخبار العالم

قبرص تحاول منافسة مصر في أعداد السائحين.. ووزير السياحة: لن نستطيع

الأحد 10/مارس/2019 - 11:22 ص
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
قال وزير السياحة القبرصي سافاس بيرديوس، إن الزيادة الكبيرة في أعداد السائحين، التي شهدتها بلاده السنوات السابقة، لن تستمر؛ خاصة أن الأسواق المتنافسة مثل مصر من المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة في عدد السياح هذا العام، بحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال ميرور" القبرصية.

وفيما يتعلق بروسيا، أحد أكبر الأسواق السياحية في قبرص، قال بيرديوس إن الروبل انخفض مقارنة بالعام الماضي وأن السائحين الروس يمكنهم العثور على أسعار أرخص من الدول المنافسة مثل مصر وتونس والمغرب.

وأوضح وزير السياحة أن قبرص تهدف إلى الحفاظ على نفس العدد من السائحين كما كان في العام الماضي.. ففي عام 2018، سجلت وصول أعلى عدد من السياح، بـ 4 ملايين، وبلغت الإيرادات 2.7 مليار يورو.

وأشار بيرديوس إلى أنه إلى جانب التسويق الصحيح، يحاول جميع أصحاب المصالح في مجال السياحة تقديم حوافز من أجل الحفاظ على نفس الأرقام في عام 2019.

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