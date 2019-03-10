جهود مكثفة لكشف لغز العثور على طفلة حديثة الولادة بالمنصورة

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز عثور مدرس على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار مسجد السلام بالمنصورة.





تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من أحد الأشخاص بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار مسجد السلام بمدينة المنصورة.





وانتقل رجال المباحث برئاسة المقدم محمد مطر، رئيس مباحث قسم ثان المنصورة، إلى مكان البلاغ تبين أن الشخص يدعى "جمال . ا . م - 54 عامًا - مدرس ومقيم محافظة الشرقية"، وأنه اثناء زياره لاحد اقاربه ومروره بجوار مسجد السلام سمع بكاء وبالقرب من مصدر الصوت وجد طفله حديثة الولادة.



