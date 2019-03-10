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اقتصاد

انطلاق فعاليات مسابقة السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية غدًا

الأحد 10/مارس/2019 - 11:46 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
آمنة عبدالعظيم
تنطلق غدا الاثنين فعاليات "مسابقة السلامة والصحة المهنية"، التي تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الإسكندرية بمشاركة 17 شركة.

وأشارت فى بيان لها اليوم، إلى أن المسابقة تضم كيفية التعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفوري مع تسربات أو أى خلل قد يصيب منظومة الكلور، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، دكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء واللواء علي هريدي، رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء.

وتهدف المسابقة التي تنظمها الشركة القابضة للعام الخامس على التوالي إلى رفع مستوى أداء العاملين في التعامل مع خطط الطوارئ المختلفة واتباع إجراءات السلامة في الأماكن المغلقة ذات الخطورة والسيطرة على تسرب غاز الكلور في أقل وقت ممكن لتجنب جميع المخاطر التي تصيب العاملين أو المحيطين على حد سواء.

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