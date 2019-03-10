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محافظات

تنفيذ 70% من المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي بقرى الوادي الجديد

الأحد 10/مارس/2019 - 12:57 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة ضمن المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي والذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن هذه المرحلة سيتم تنفيذ 70 % منها بالقرى و30 % منها بالمدن وذلك حتى يستفيد منها أغلب المواطنين.

ولفت الزملوط إلى أن ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية خلال العامين الماضيين سببها ارتفاع الأسعار والخامات في ظل ثبات الدعم المالي المقدم لهذه المشروعات، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على وضع الشروط المناسبة ومد فترات التقسيط للمواطنين حتى يتمكنوا من الحصول على حقهم فى هذه الوحدات.

ونوه إلى حصر جميع الذين سبق وأن تقدموا للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي وقاموا بتسديد الرسوم المقررة لها ولم يحصلوا على وحدات، وذلك لبحث إمكانية ضمهم في هذه المرحلة منوها إلى أن تكون الأولوية في الحصول على تلك الوحدات لأبناء المحافظة.

وأكد أن المحافظة حريصة على الحصول على كافة الدعم المقدم لمشروعات الإسكان الاجتماعي حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين ،وتوفير سكن آمن للشباب من محدودي الدخل.

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