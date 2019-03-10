مبادرة 100 مليون صحة فى ندوة للتوعية المواطنين لإعلام المحلة.. صور

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع توجيه التربية الاجتماعية بإدارة شرق المحلة التعليمية، اليوم الأحد ندوة توعوية بعنوان " مصر خالية من فيروس سى "، فى إطار مبادرة 100 مليون صحة وذلك بمقر مدرسة الشهيد مالك مهران الثانوية بنين.



وتناول الدكتور ماهر راشد مدير الإدارة الصحية بأول المحلة، التعريف بأهداف المبادرة بإجراء الكشوف والتحاليل اللازمة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية مثل السكر وضغط الدم والسمنة، والخدمات المقدمة فى المبادرة من أهمها التوعية بالأمراض وكيفية الوقاية، وعلاج للفئات المستهدفة والأماكن المخصصة، مؤكدا اهتمام الدولة بالقضاء نهائيا على أمراض الكبد والضغط والسكر والسمنة التى تتكلف المليارات، من أجل تنشئة أجيال خالية من الأمراض المزمنة.



وتحدثت الدكتورة زينب عبد اللطيف مدير الرعاية الأساسية ومنسق الحملة بالمحلة، عن وسائل الأمان التى توفرها المبادرة من خلال توفير كافة الأجهزة والأدوات الآمنة، لضمان عدم انتقال العدوى أثناء إجراء الكشف والتحاليل.



حضر الندوة عدد من طلاب المدرسة والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين وأدارها جلال أبو النصر من مركز إعلام المحلة، تحت إشراف مصطفى حسين مدير المركز، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.