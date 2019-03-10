400 حافلة لمؤازرة الزمالك بمباراة اليوم أمام جورماهيا

تابع مجلس إدارة نادي الزمالك، حركة نقل أعضاء النادي، إلى ملعب الجيش بمدينة برج العرب، لمؤازرة فريق الكرة الأول في مباراته الهامة أمام فريق جورماهيا الكيني، بالجولة الخامسة لدور المجموعات، ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتى ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.



وحرص مسؤولو القلعة البيضاء على متابعة نقل الأعضاء من مقر النادي إلى ملعب برج العرب، حيث بدأ أعضاء نادي الزمالك في التواجد داخل الحافلات المخصصة من قبل مجلس الإدارة للسفر إلى الإسكندرية.



وخصص مجلس إدارة نادي الزمالك ٤٠٠ حافلة كبيرة من أجل نقل الأعضاء ولاعبي الفرق الجماعية، لملعب المباراة من أجل تشجيع الفريق في مباراة جورماهيا الكيني.