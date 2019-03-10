ليفربول يتقدم بهدفين على بيرنلي في الشوط الأول.. فيديو وصور

انتهى الشوط الأول بين ليفربول وبيرنلي، بتقدم الريدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".



وافتتح بيرنلي أهداف اللقاء عن طريق اشلي ويستوود لاعب وسط الفريق في الدقيقة 6، من ركلة ركنية خدعت دفاع الريدز وأليسون بيكر حارس المرمى لتدخل شباكه.



ولكن استطاع البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، أن يسجل هدف التعادل للريدز في الدقيقة 19، بعد عرضية رائعة من النجم المصري محمد صلاح، وصلت للبرازيلي ليسكنها شباك بيرنلي بسهوله، قبل أن يضيف زميلهما النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 29.



وحصل الحارس البرازيلي أليسون بيكر، على بطاقة صفراء، بعد اعتراضه على أندريه مارينر حكم اللقاء، لعدم احتساب خطأ لصالحه.



وسيطر ليفربول على مجريات الشوط الأول بالكامل حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 63%، مقابل 37% لبيرنلي.