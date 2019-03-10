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السيسي: شمس مصر عادت للسطوع والشائعات لن تؤثر في المصريين.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 03:01 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
توك شو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كثرة الشائعات لن تؤثر في الشعب المصري الواعي ولن تضعف الحروب النفسية عزيمته ولن تخدعه الأكاذيب، ولن يهزمه الباطل وسيظل شعبنا واعيا بالحق من الزيف، قادرة على التفريق بين الصدق والخداع.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، أن الشهر الماضي كما جاء برياح حزينة مؤلمة، فإنه شهد افتخارنا بوطننا التي نجحت في استعادة مكانتها الدولية، بين رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وقيامها بدورها في القارة الأفريقية، يدًا بيد مع أشقائنا الأفارقة.

وتابع أنه جاءت بعد ذلك استضافة مصر لأكبر تجمع بين الدول العربية والأوروبية في شرم الشيخ، بحضور الغالبية من القادة، الذين أتوا إلى مصر لتعاون عربي وأوروبي يقوم على الاحترام المتبادل.

وتابع "عادت شمس مصر للسطوع وليعلم كل مصري أن صوت بلاده بات مسموعا وتمضي على الطريق الصحيح في الإقليم والعالم، لتعود بالخير والنفع على كل المصريين حتى تظل ثوابتنا راسخة لا تتزعزع، نتصدى لأعدائه بالفكر والرأي قاراتنا حر يحكمنا الضمير والوعي المستنير لا نفرط فيه نشد من أزر بعضنا البعض ومن خانه أو باعه ونرد الجميل لأرواح الشهداء وفاء وعرفانا لهذا الوطن الذي يستحق".

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