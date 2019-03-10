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اقتصاد

البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بختام التعاملات اليوم

الأحد 10/مارس/2019 - 03:02 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، كما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 828.522 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 14980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2440 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 19065 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 708 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1789 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 483 نقطة.

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