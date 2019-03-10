الحزب الحاكم بالجزائر يدعو للحفاظ على سلمية الحراك لضمان الأمن والاستقرار

ذكر حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري (الأفلان)، الذي يقود الائتلاف الحاكم بالبلاد، أن الأطراف السياسية تراعي المصالح الوطنية، داعيا إلى الحفاظ على سلمية الحراك لضمان الأمن والاستقرار.



وأكد الحزب - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه يعمل مع كل الأطراف السياسية للخروج من الأزمة الحالية بأقل ضرر، موضحًا أن ما وصل إليه الحراك الشعبي هو مكسب ومفخرة للشعب الجزائري، محذرا من العصيان المدني.. داعيا الحزب إلى عدم ترك الفرصة لبعض الجهات المتهورة والمجهولة والتي تريد الزج بالجزائر وشعبها نحو المجهول.



