فاطمة تقتحم مجال العمل الذكوري وتعمل بالنجارة.. فيديو

قدم برنامج «INBOX» فقرة خاصة باستضافة نموذج مشرف من الفتيات التي تتحدى الصعاب المهنية والعملية باستضافتهم لفاطمة عبد الوهاب فتاة تقتحم مجال العمل الذكوري وتعمل بالنجارة.



وقالت فاطمة عبد الوهاب خلال برنامج «INBOX» المذاع على قناة «صدى البلد2» إنها قررت دخول مهنة النجارة لتقدم إبداعات جديدة ومختلفة غير تقليدية، مشيرة إلى أن زوجها أول الداعمين لها وتشجعها على العمل في النجارة.



وأضافت «عبد الوهاب» أن في بداية عملها واجهت صعوبات في البداية مع العملاء والعمال، لافتة إلى أن والدها ووالدتها يدعموها في أي قرار لها مهما كان طالما في صالحها وسعيدة به، خاصة أنها تستطيع التوازن بين العمل في الورشة والبيت خاصة لا يوجد تقصير من ابنتها ليلي.