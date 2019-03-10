الوزراء يُسلم للبرلمان تقرير نصف سنوي عن أعمال الحكومة خلال 6 أشهر

سلـّم مجلس الوزراء تقريرًا نصف سنوي، عن تقدم أعمال برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الأشهر الستة الأولى لتوليه المسئولية، لمجلس النواب.



وحمل التقرير عنوان: "تقرير نصف سنوي عن تقدم أعمال برنامج الحكومة" يوليو - ديسمبر 2018.. مصر تنطلق.



ويقع التقرير فى كتيب نحو 140 صفحة، وتم تقسيمه وفقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، والتي تتمثل في: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين معيشة المواطن المصري.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزامه بما سبق التعهد به أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي تم منح الحكومة فيها الثقة، بأن يتم تقديم تقرير متابعة كل ستة أشهر بما يتم تنفيذه، موجها الشكر لكل من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ونواب المجلس، على متابعتهم المستمرة لبرنامج عمل الحكومة، حيث إن هدفنا - كحكومة وبرلمان- واحد، هو مصلحة الوطن والمواطنين.