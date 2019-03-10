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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول محمد صلاح على بيرنلي برباعية

الأحد 10/مارس/2019 - 04:18 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
اشتعل الصراع على صدارة الدوري الإنجليزي البريميرليج عقب فوز ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح أمام ضيفه بيرنلي برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الريدز إلى النقطة 73 في المركز الثاني، بجدول ترتيب فرق البريميرليج، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:
ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول محمد صلاح على بيرنلي برباعية

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ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول محمد صلاح على بيرنلي برباعية

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