لاعب الأهلي يفوز ببرونزية بطولة أمريكا للسباحة

فاز علي خلف الله لاعب السباحة بالنادي الأهلي، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة “Pro Swim Series” والتي أقيمت في ولاية آيوا بأمريكا بمشاركة العديد من الأبطال الدوليين في اللعبة.



وفاز لاعب الأهلي بالميدالية البرونزية، في سباق الـ50 متر حرة وحقق زمن ٢٢:٣٣ ثانية.



وسبق أن حقق خلف الله، الفوز بالعديد من الميداليات سواء على المستوى الدولي أو المستوى المحلى، وسبق له تمثيل النادي في العديد من البطولات.