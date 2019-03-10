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رياضة

تشيلسي يتعثر في صراع المراكز الأوروبية ويتعادل مع ولفرهامبتون

الأحد 10/مارس/2019 - 06:03 م
صدى البلد
القسم الرياضي
انتهت مباراة فريقي تشيلسي وولفرهامبتون بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

سيطر تشيلسي على أحداث النصف الأول من المباراة حيث سدد لاعبوه خمس كرات منها واحدة على مرمى ريو باتريشو حامي عرين ولفرهامبتون، كما استحوذ لاعبو البلوز على الكرة بنسبة 78% مقابل 22 % هامبتون لكن دون أن ينجح رفاق البلجيكي إيدين هازارد في هز الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني ، استمرت سيطرة لاعبي تشيلسي ، لكن دون وجود خطورة على مرمى ولفرهامبتون ، حتى باغت خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون لاعبي البلوز وأحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 56.

حاول لاعبو المدرب ماوريزيو ساري تعديل النتيجة ، حتى استطاع البلجيكي إيدين هازارد تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 91 ، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ، سكنت شباك حارس مرمى فريق هامبتون معلنًة عن هدف التعادل للبلوز ، لتنتهي بعدها المباراة ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي تشيلسي للنقطة 56 في المركز السادس ، ورصيد نادي ولفرهامبتون للنقطة 44 في المركز السابع.

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