20 دقيقة .. أرسنال يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف تشاكا

مرت 20 دقيقة من عمر اللقاء الذي يجمع بين فريقي أرسنال وضيفه مانشستر يونايتد في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت تقدم الجانرز بهدف نظيف.





بدأ ارسنال المباراة ضاغطًا على مانشستر يونايتد، وكان قريبا من التسجيل، بعدما رفع كولاسينتش عرضية رائعة في الدقيقة الأولى مرت من مدافعي اليونايتد لكن لم يقابلها أى لاعب من الآرسنال لتخرج خارج الملعب، وسدد أوباميانج تسديدة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 4، وعاد أوباميانج في الدقيقة السابعة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها أخطأت شباك ديفيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر ،ليرد لوكاكو برأسية ارتطمت في العارضة في الدقيقة الثامنة.





وفي الدقيقة الثالثة عشر، باغت جرانيت تشاكا الجميع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، غيرت اتجاهها بفعل الرياح، لتخدع دي خيا وتسكن شباكه معلنةً عن الهدف الأول للمدفعجية.