مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% في 2019

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقريره الفصلي إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.5% في 2019، لتتباطأ وتيرة النمو عن العام الماضي، لكن النشاط الاقتصادي غير النفطي سيتحسن.
وذكر التقرير أن الاقتصاد نما بنسبة 2.8% في 2018، بدعم من زيادة إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي، وبعد نمو نسبته 0.8% في 2017.
وأضاف أن النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي سيشهد مزيدا من التحسن في 2019، بدعم من تأثير حزم التحفيز المالي التي أعلنت عنها أبوظبي ودبي.
وذكر التقرير أن الاقتصاد نما بنسبة 2.8% في 2018، بدعم من زيادة إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي، وبعد نمو نسبته 0.8% في 2017.
وأضاف أن النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي سيشهد مزيدا من التحسن في 2019، بدعم من تأثير حزم التحفيز المالي التي أعلنت عنها أبوظبي ودبي.