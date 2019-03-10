مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% في 2019

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقريره الفصلي إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.5% في 2019، لتتباطأ وتيرة النمو عن العام الماضي، لكن النشاط الاقتصادي غير النفطي سيتحسن.



وذكر التقرير أن الاقتصاد نما بنسبة 2.8% في 2018، بدعم من زيادة إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي، وبعد نمو نسبته 0.8% في 2017.



وأضاف أن النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي سيشهد مزيدا من التحسن في 2019، بدعم من تأثير حزم التحفيز المالي التي أعلنت عنها أبوظبي ودبي.