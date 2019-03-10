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اقتصاد

تراجع أسعار الدولار والعملات في ختام تعاملات اليوم

الأحد 10/مارس/2019 - 07:33 م
تراجع أسعار الدولار
تراجع أسعار الدولار والعملات في ختام تعاملات اليوم
مايكل عياد
انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم، الأحد 10 مارس 2019، حيث سجّل الدولار الأمريكي نحو 17.38 جنيه للشراء و17.48 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للبيع عن معاملات الصباح وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

وسجّل اليورو الأوروبي نحو 19.54 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرش عن تعاملات المستهل أيضا، بينما سجّل الجنيه الإسترليني نحو 22.64 جنيه للشراء و22.76 جنيها للبيع، بتراجع حوالي 19 قرش.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.24 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع، بينما سجّل 100 ين ياباني نحو 15.56 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.59 جنيه للشراء و2.61 جنيه للبيع.

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