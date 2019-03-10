مسافر حلب إسطنبول في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

يشارك فيلم مسافر حلب إسطنبول فى الدورة الثانية من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة والذى يقام فى الفترة من 10 ويستمر حتى 15 مارس.



مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة هو حدث سينمائي سنوي يُقام في بيروت، ويجمع صناع السينما ومحبي الأفلام من جميع أنحاء العالم. يهتم المهرجان بتناول قضايا المساواة بين الجنسين والهوية الفردية للمرأة، كما يتطرق إلى أشكال العنف المنزلي ضد المرأة من خلال عدسات السينما.



فيلم مسافر: حلب - إسطنبول من تأليف وإخراج التركية أنداش هازيندار أوغلو، وتقوم ببطولته النجمة صبا مبارك والطفلة روان سكاف، وباستثناء صبا، فكل فريق التمثيل في الفيلم لاجئون سوريون حقيقيون ويمثلون للمرة الأولى، وهو إنتاج مشترك بين الشركات التركية Andac Film Productions ،Istanbul Digital وIstanbul Film Productions، مع شركة Pan East Media من الأردن، وقد حصل مشروع الفيلم على دعم مادي من وزارة الثقافة والسياحة التركية، وتوزعه شركة MAD Solutions في العالم العربي.



ويحكي الفيلم رحلة لينا ومريم أثناء هروبهما من الحرب في سوريا. لينا فتاة في العاشرة من العمر، فقدت عائلتها في الحرب، واضطرت إلى أن تبدأ طريقها إلى تركيا مع شقيقتها الرضيعة وجارتهما مريم، بصحبة لاجئين آخرين. لينا ترغب في العودة إلى الوطن، بينما تأمل مريم في الوصول إلى أوروبا.