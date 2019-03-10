الأهلي يفتح الحجز الإلكتروني لشراء تذاكر مباراة شبيبة الساورة

أعلنت لجنة المباريات بالنادي الأهلي عن فتح الحجز الإلكتروني أمام الجماهير، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري، المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.



وتعود بعثة الأهلي من الكونغو في الساعات الأولى من صباح غدٍ، الاثنين، عقب مواجهة فيتا كلوب، أمس، بالجولة الخامسة، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف.