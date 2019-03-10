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رياضة

التعادل الإيجابي يحسم مباراة فيورنتينا ولاتسيو في الدوري الإيطالي

الأحد 10/مارس/2019 - 11:36 م
صدى البلد
القسم الرياضي
انتهت مباراة لاتسيو وفيورنتينا بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة بين لاعبي الفريقين ، حتى استطاع سيرو إيموبيلي تسجيل الهدف الأول لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة 28 ، رافعًا رصيده من الاهداف للهدف رقم 13 ، وعادل لويس مورييل النتيجة لفريق فيورنتينا في الدقيقة 61 ، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي لاتسيو للنقطة 42 في المركز الثامن ، ورصيد نادي فيورنتينا للنقطة 37 في المركز العاشر.

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