التعادل الإيجابي يحسم مباراة فيورنتينا ولاتسيو في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة لاتسيو وفيورنتينا بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.



شهدت المباراة سيطرة متبادلة بين لاعبي الفريقين ، حتى استطاع سيرو إيموبيلي تسجيل الهدف الأول لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة 28 ، رافعًا رصيده من الاهداف للهدف رقم 13 ، وعادل لويس مورييل النتيجة لفريق فيورنتينا في الدقيقة 61 ، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي لاتسيو للنقطة 42 في المركز الثامن ، ورصيد نادي فيورنتينا للنقطة 37 في المركز العاشر.