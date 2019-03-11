صورة فضائية تتحول لمقطوعة موسيقية.. فيديو

حولت وكالة ناسا للفضاء والطيران الأمريكية، صورة للفضاء الخارجي لمقطوعة موسيقية وصفتها بالمرعبة، والتى كانت ملتقطة بتلسكوب هابل في مطلع أغسطس عام 2018.



وأطلقت عليها اسم صندوق كنز المجرات، وقالت ناسا إن كل بقعة مرئية من المجرة هي موطن لعدد لا يحصى من النجوم، ونجحت فى إنتاج صوت عبر تقنية "الصوتنة" التي تقوم على تحويل البيانات إلى إشارات صوتية.



أضافت ناسا أن أصوات هذه الصورة تخلق نغمة جميلة خاصة بالقرب من المنتصف، عندما تصل القطعة الموسيقية إلى مجموعة مجرة تسمى RXC J0142.9 + 4438.



