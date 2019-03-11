انتحار مصري شنقا في الكويت

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن وافد مصري انتحر، أمس الأحد، شنقا في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة العارضية الحرفية في الكويت.



وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغًا من مواطن مساء أمس يفيد بأنه شاهد جثة لشخص مجهول معلقة بحبل داخل غرفة خشبية في مبنى قيد الانشاء بمنطقة العارضية الحرفية.



وعلى الفور هرع رجال الأمن إلى موقع البلاغ، وعند وصولهم تبين أن الجثة معلقة من الرقبة بحبل مثبت بالسقف، واتضح من الأوراق الثبوتية أنها لوافد مصري الجنسية من مواليد 1982.



كما تبين من المعاينة الأولية عدم وجود أدلة على شبهة جنائية وأن الواقعة لا تعدو كونها عملية انتحار، حسبما ذكرت "الراي".



وأمرت النيابة برفع الجثة واحالتها للطب الشرعي، والتحفظ على مكان الواقعة لحين وصول رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات.



