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اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الاثنين 11-3-2019

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:06 ص
صدى البلد
آية الجارحي
تباينت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم، الإثنين 11 مارس 2019، وفقا لأحدث بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.

واستقر سعر صرف الريال السعودي 4.63 جنيه للشراء و4.66 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى بنحو 5 قروش مسجلا 57.21 جنيه للشراء و57.56 جنيه للبيع ، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.73 جنيه للشراء 4.76 جنيه للبيع

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