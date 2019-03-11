قرار مهم من إثيوبيا والصين بعد حادث الطائرة بوينج 737 ماكس 8

أعلن الناقل الجوي الرسمي في إثيوبيا، اليوم الاثنين، عن وقف استخدام أسطولها من طائرات بوينج 737 ماكس 8 حتى إشعار آخر، بعد يوم واحد من حادث تحطم الرحلة ET 302 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أمس الأحد، فور إقلاعها من العاصمة أديس أبابا في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وهي طائرة من نفس الطراز ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.



وقالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية في تغريدة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه على الرغم من أننا لا نعرف بعد سبب تحطم الطائرة، فقد قررنا عدم طيران هذا الأسطول بالذات كإجراء وقائي إضافي من أجل السلامة.



ومن جانبها، أمرت الصين اليوم الاثنين، أيضا كل شركاتها للطيران تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 بحلول الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) بعد حادث الطائرة الإثيوبية.



ويعتبر الحادث الذي وقع أمس وراح ضحيته الركاب من 35 دولة حول العالم ثاني حادث تحطم لطائرة من طراز 737 ماكس الذي دخل الخدمة في 2017.



وفي أكتوبر الماضي، تحطمت طائرة من طراز 737 ماكس لشركة «ليون أير» الإندونيسية أثناء رحلة داخلية بعد 13 دقيقة من إقلاعها لها من العاصمة جاكرتا، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.