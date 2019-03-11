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شاهد.. مجلس الوزراء يستعرض إنجازات الحكومة خلال الستة أشهر الماضية

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:37 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه عندما تولى الدكتور مصطفى مدبولى مقاليد رئاسة مجلس الوزراء تعهد بتقديم تقرير نصف سنوى للبرلمان حول أهم الإنجازات، لافتًا إلى أن الحكومة أقرت تقرير يوضح الإنجازات فى الفترة من بين يونيو 2018 وحتى ديسمبر 2018.

وأضاف سعد، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم بدء تطبيق النظام التعليم الجديد فى تلك الفترة، وتطبيق منظومة التابلت، وفى مجال الصحة تم عطلاق مبادرة 100 مليون صحة للكشف على فيروس سي والأمراض غير السارية، بالإضافة إلى مبادرة للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم بالنسبة لتطلاب المدارس.

وأشار إلى أن الحكومة طورت 47 منطقة غير آمنة للقضاء بشكل تام على المناطق العشوائية بغضون نهاية العام الجارى، كما أشار إلى أنه تم تحقيق معدل نمو يقدر بـ5.3%.

وأوضح أن مصر تغرد خارج السرب لأن معدلات النمو فى الشرق الاوسط لا تتعدى 3.5%، مؤكدًا أنه انخفض معدل البطالة خلال الربع الاخير من العام الماضى حيث سجل 8.9%.

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