ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إيفانكا ترامب تكشف عن اسمها الحقيقي

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
دعاء أبو هشيمة
كشفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، في تغريدة لها منذ تسع سنوات أن لديها اسما آخر مختلفا وهو اسمها الحقيقي مند ولادتها.

ولاحظ موقع "إيه أو إل" الأمريكي أن إيفانكا ترامب كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 9 سنوات: "اسمي الحقيقي إيفانا، في جمهورية التشيك "إيفانكا" نسخة مصغرة من اسم إيفانا، مثل بوبي من اسم روبرت".

وإيفانكا ترامب هي ابنة دونالد ترامب وإيفانا زيلنيتشيفسكايا. وقد تزوج والداها في عام 1977، وانفصلا في عام 1992، وقد سمي دونالد ترامب ابنه الأكبر على اسمه. وتابع الزوجان هذا التقليد واسميا ابنتهما الوحيدة إيفانا على اسم والدتها.
إيفانكا ترامب تكشف عن اسمها الحقيقي

ترشيحاتنا

الأهلي يدرس السفر مبكرا إلى الإسكندرية..ورمضان صبحي حارسا احتياطيا

الاقتصاد التركي ينكمش 3% بأسوأ من المتوقع

لاسارتي يطلب إغلاق ملف فيتا كلوب.. ودعوات لتوفير طائرة خاصة

رشا مجدي عن تولى الوزير حقيبة النقل: بداية لوقف نزيف الدماء..فيديو

5 معلومات عن زوج الفنانة يسرا بعد ظهوره النادر في عيد ميلادها

الوزراء: ضخ استثمارات في قطاع النقل بـ 56 مليار جنيه..فيديو

تعرف على مواعيد إجراء قرعة حج الداخلية بالمحافظات

العصار: إيرادات الإنتاج الحربي قفزت من 4.2 إلى 11.6 مليار جنيه فى 3 سنوات

شاهد.. بيان القيادة العامة للقوات المسلحة

تطورات الحالة الصحية لعادل إمام تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الداخلية تقف فى صف المواطنين.. قوافل ومنافذ للفقراء ومحاربة مافيا السلع ومأموريات لمساعدة المسنين

سوق السيارات المستعملة..انفراجة ورسائل نارية لـ خليها تصدي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

الداخلية تقف فى صف المواطنين.. قوافل ومنافذ للفقراء ومحاربة مافيا السلع ومأموريات لمساعدة المسنين

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أحمد رمزي من الإسكندرية إلى الزمالك وعلاقة البلياردو بدخوله عالم الفن..صور

فيديو

شاهد.. وعود قطر قبل كأس العالم 2022.. حبر على ورق
رئيس إذاعة البرنامج العام: تدربت سنة كاملة قبل أن أقول هنا القاهرة..فيديو
الوزراء: ضخ استثمارات في قطاع النقل بـ 56 مليار جنيه..فيديو
شاهد.. مجلس الوزراء يستعرض إنجازات الحكومة خلال الستة أشهر الماضية
الثقافة: قريبا افتتاح 4 مسارح بعد تطويرها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟