إيفانكا ترامب تكشف عن اسمها الحقيقي

كشفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، في تغريدة لها منذ تسع سنوات أن لديها اسما آخر مختلفا وهو اسمها الحقيقي مند ولادتها.



ولاحظ موقع "إيه أو إل" الأمريكي أن إيفانكا ترامب كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 9 سنوات: "اسمي الحقيقي إيفانا، في جمهورية التشيك "إيفانكا" نسخة مصغرة من اسم إيفانا، مثل بوبي من اسم روبرت".



وإيفانكا ترامب هي ابنة دونالد ترامب وإيفانا زيلنيتشيفسكايا. وقد تزوج والداها في عام 1977، وانفصلا في عام 1992، وقد سمي دونالد ترامب ابنه الأكبر على اسمه. وتابع الزوجان هذا التقليد واسميا ابنتهما الوحيدة إيفانا على اسم والدتها.