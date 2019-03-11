وزير من صقلية بين ضحايا كارثة الطائرة الإثيوبية

لقي سيباستيانو توزو وزير الحكومة المحلية في جزيرة صقلية الإيطالية للتراث الثقافي مصرعه، جراء تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737".



وذكرت صحيفة لا صقيليا الإيطالية - على موقعها الإلكتروني - أن توزو كان على متن هذه الطائرة إلى جانب 7 إيطاليين آخرين ، مشيرة إلى أن الوزير - وهو عالم آثار معروف وبروفيسور في علم المتحجرات بإحدى جامعات نابولي- كان متوجها إلى كينيا برفقة 3 متطوعين في إطار مشروع لمنظمة اليونسكو.



وفي جمهورية سلوفاكيا أفاد نائب برلمان البلاد، أنطون غرنكو، بمصرع زوجته وابنه وابنته جراء تحطم الطائرة الإثيوبية التي سقطت بعد دقائق من إقلاعها من مطار أديس أبابا متجهة إلى نيروبي.