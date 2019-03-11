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حوادث

سقوط تاجر عملة بلغ حجم تعاملاته 42 مليون جنيه بالشرقية

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:04 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بلغت حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندى (42,000,000) إثنين وأربعين مليون جنيه.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بشرق الدلتا ، تفيد قيام المدعو عبد العال أ.س. مواليد 1982 "حاصل على دبلوم صنايع" - مقيم دائرة مركز شرطة فاقوس - الشرقية، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بدائرة مركز فاقوس والمراكز المجاورة - بمحافظة الشرقية ، حيث يقوم بإستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (42.000.000) إثنين وأربعين مليون جنيه.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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