شاهد.. الفيديو الأخير للطائرة الإثيوبية قبل لحظات من تحطمها

نشر موقع روسيا اليوم مقطع فيديو للحظات الأخيرة للطائرة الأثيوبية التي تحطمت يوم الأحد 10 مارس الجاري بعد إقلاعها من مطار أديس أبابا بدقائق، وعلى متنها 157 شخصًا من 33 دولة.



ونشر أحد ركاب الطائرة مقطع فيديو قبل إقلاعها معلقا "أخبار سيئة 1.5 ساعة ونطير إلى كينيا، إنه الفيديو الأخير من مطار أديس أبابا".



وبحسب "واشنطن بوست" فإن مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أكد تحطم طائرة كانت في طريقها إلى نيروبي لم ينج أحد من ركاب وطاقم طائرة الخطوط الإثيوبية.