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شاهد.. طريقة عمل عيش البطاطا مع الشيف هالة فهمى

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:37 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، طريقة عمل عيش البطاطا.

وتتضمن المقادير الآتى:
3 ملاعق صغيرة خميرة فورية
ربع كوب دقيق
نصف كوب ماء للعجن
2 ثمرة بطاطا
2 كوب ونصف دقيق
نصف كوب سمنة سايجة
2 ملعقة كبيرة عسل نحل
بيضة
رشة ملح

أما للوجه:
بيضة
لبن
رشة بن
سمسم نى

ولمزيد من التفاصيل ومشاهدة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو..

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