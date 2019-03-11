شاهد.. طريقة عمل عيش البطاطا مع الشيف هالة فهمى

قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، طريقة عمل عيش البطاطا.



وتتضمن المقادير الآتى:

3 ملاعق صغيرة خميرة فورية

ربع كوب دقيق

نصف كوب ماء للعجن

2 ثمرة بطاطا

2 كوب ونصف دقيق

نصف كوب سمنة سايجة

2 ملعقة كبيرة عسل نحل

بيضة

رشة ملح



أما للوجه:

بيضة

لبن

رشة بن

سمسم نى



ولمزيد من التفاصيل ومشاهدة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو..

