ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط تاجر زيوت جمع 6 ملايين جنيه من مواطنين في سوهاج لتوظيفها

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خالد رياض
ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج القبض على تاجر زيوت يقيم دائرة قسم طهطا بسوهاج بعد بلاغ من ١٠ أشخاص في شهر فبراير الماضي، يتهمون بالاستيلاء منهم على ٦ ملايين جنيه بغرض توظيفها. 

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي بلاغا في شهر فبراير الماضي من "أحمد ع ع" 34 سنة، مدرس ويقيم بناحية القرنه الأقصر، و" 9" آخرين بتضررهم من "أحمد م م ر" 44 سنة، صاحب توكيل زيوت ويقيم بندر طهطا المبلغ بغيابه فى المحضر إدارى القسم، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "6.275.000" جنيهًا لتوظيفها، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وكلفت إدارة البحث الجنائى حينها، بالتحرى عن الواقعة، وألقت الشرطة القبض علي المتهم اليوم وجار عرضه علي النيابة العامة. 

ترشيحاتنا

ضرة أنغام تكشف لـ صدى البلد حقيقة عودتها لزوجها

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

الإنتاج الحربي يشارك فى معرض الدفاع الدولي بالعراق IQDEX 2019

تفاصيل تناول 3 شقيقات سم فئران بالخطأ فى المنوفية

شاهد.. الفيديو الأخير للطائرة الإثيوبية قبل لحظات من تحطمها

بعد مقتل مواطنين في كارثة الطائرة الإثيوبية.. قرار جريء للخطوط المغربية ضد بوينج

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أحمد رمزي من الإسكندرية إلى الزمالك وعلاقة البلياردو بدخوله عالم الفن..صور

بالأسماء.. السماح لـ21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

ضبط 9.5 طن شوكولاتة وويفر فاسد بمصنع في أكتوبر.. صور

محمود تبرع بأكثر من 60% من كبده لصديقه.. عبدالله: أي يوم هعيشه بعد النهاردة بفضلك يا صاحبي

بث مباشر.. بيان القيادة العامة للقوات المسلحة

حكاية 5 فتيات وقعن فى فخ الدعارة باسم الزواج العرفى.. شيرين كل شهر فى حضن راجل وشيماء والدها أجبرها على ممارسة الجنس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

ميريام فارس تواصل منع ابنها وزوجها من الظهور الإعلامي.. وهذه طريقتها في الإخفاء

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

فيديو

شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل
نوستالجيا.. الفنان أحمد رمزي يكشف: تقاضيت 40 جنيها عن أول فيلم وأرتدي سلسلة وأفتح القميص لهذه الأسباب.. فيديو
نادر سعد: الحكومة ستركز على تحسين الصحة والتعليم والسكة الحديد..فيديو
شاهد.. صندوق التنمية المحلية يمول 447 مشروعا بـ 15 مليون جنيه
الإسكان توضح تفاصيل طرح 480 وحدة متميزة بدمياط الجديدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟