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شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:16 م
صدى البلد
آيات أحمد
أدى اليوم الاثنين، الفريق كامل الوزير، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرًا للنقل.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، وزير النقل. 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل بالنظر لأهمية ذلك القطاع وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

كما شدد الرئيس على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكة الحديد والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلًا عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام في هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.

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