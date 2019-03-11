شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل

أدى اليوم الاثنين، الفريق كامل الوزير، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرًا للنقل.





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، وزير النقل.





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل بالنظر لأهمية ذلك القطاع وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.



