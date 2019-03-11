10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري

تلقى النادي الأهلي موافقة نهائية على حضور 10 آلاف مشجع له، فى مباراته أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.



وأعلنت لجنة المباريات بالنادي الأهلي، فتح الحجز الإلكتروني منذ قليل أمام الجماهير، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري، المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

