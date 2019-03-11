عمر خيرت يعزف أجمل مقطوعاته بالأوبرا 12 و13 مارس

يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلين موسيقيين يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء الموافقين 12 و13 مارس بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.



ومن المقرر أن يقدم "خيرت" مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة منها "ليلة القبض على فاطمة" و"خلى بالك من عقلك" و"عارفة" و"العرافة" و"العطور الساحرة" و"ضمير أبلة حكمت" و"عم أحمد" و"الخواجة عبدالقادر" و"البخيل وأنا" و"100 سنة سينما" و"أطل وجه القمر" و"هويد الليل" و"جيران الهنا" و"عفوًا أيها القانون" و"مافيا" و"فيها حاجة حلوة".



من ناحية أخرى بدأ عمر خيرت التحضير لموسيقى فيلم "الممر" الذي يقوم ببطولته الفنانان أحمد عز وأحمد رزق وإخراج شريف عرفة.

