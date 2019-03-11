سلفاكير يهنئ رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان بالوكالة لنيله ثقة البشير

هنأ رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان رئيسه بالوكالة أحمد هارون لنيله ثقة الرئيس السوداني عمر البشير بتكليفه وتفويضه بإدارة شئون الحزب.



جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها سلفاكير اليوم الاثنين إلى أحمد هارون ، نقلها سفير جنوب السودان بالخرطوم ميان دوت.



وقال سفير دولة الجنوب ، في تصريح صحفي عقب لقائه هارون بالمركز العام للحزب ، إنه بحث مع نائب رئيس الحزب الحاكم في السودان دور الخرطوم في دعم عملية السلام ببلاده وكذلك بعض القضايا التي تهم البلدين والشعبين.