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البرلمان السوداني يخفض مدة تطبيق قانون الطوارئ

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:41 م
البرلمان السوداني
البرلمان السوداني يخفض مدة تطبيق قانون الطوارئ
رحيم يسري
وافق البرلمان السوداني، الاثنين، على مرسوم الرئيس عمر البشير بإعلان حالة الطوارئ، لكنه خفّض مدة تطبيقها من سنة إلى 6 أشهر.

وبحسب قناة "العربية"، كانت اللجنة الطارئة المعنية بدراسة المرسوم الجمهوري بحالة الطوارئ في السودان، طالبت بالموافقة على المرسوم الرئاسي مع تقصير المدة من عام إلى ستة أشهر.

جدير بالذكر أن الرئيس عمر البشير فرض حالة الطوارئ لمدة عام، الأمر الذي يتطلب من البرلمان إجازة المرسوم قبل مرور شهر.

وكشف رئيس اللجنة، أحمد التيجاني، خلال تقديمه التقرير عن تسلُّمه مذكرة من "التحالف الوطني للمحامين" طالب فيها المحامون الهيئة التشريعية القومية بعدم إجازة الطوارئ.

وقال التيجاني إنه لم يورد المذكرة في التقرير لأنه تسلمها بعد الطباعة والتوقيع على المذكرة، لكنه ذكر ذلك ليوضح للنواب ما طلبه التحالف في مذكرته.

وأشار إلى أنه من مبررات فرض الطوارئ "الفبركة الإعلامية التي قصد منها ضرب الأجهزة"، معتبرًا أن "هذه الفبركة وحدها كافية لإعلان الطوارئ".

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