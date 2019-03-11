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اقتصاد

مصر تتولى رئاسة التحالف الدولي للشمول المالي في سبتمبر المقبل

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:57 م
طارق عامر
طارق عامر
محمد يحيي
تترأس مصر لمجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي اعتبارا من سبتمبر المقبل، حيث من المقرر عقد اجتماعات منتدي التحالف الدولي للشمول المالي خلال سبتمبر المقبل في رواند، وسيتم خلاله إعلان تولي طارق عامر، محافظ البنك المركزي، رئاسة التحالف؛ إذ يتولي " عامر" منصب نائبا للرئيس حاليا.

كما تتولى لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، منصب نائب رئيس اللجنة العليا للشمول المالي للمرأة بالتحالف منذ 2017.

ويناقش الأعضاء خلال الجلسات السياسات الإصلاحية للشمول المالي، وخاصة فيما يتعلق بالشمول المالي للمرأة الذي قطعت مصر فيه خطوات هامة وبذلت جهودا كبيرة فيما يتعلق بإعداد قاعدة معلومات وبيانات ذات جودة عالية مقسمة بحسب النوع.

تهدف مجموعة العمل المنبثقة عن التحالف والخاصة بالبيانات والمعلومات "FID" إلى القاء الضوء على أهمية البيانات والمعلومات الخاصة بالشمول المالي والعمل على صياغة السياسات الإصلاحية المبنية على أساس علمي بالدول، وقياس أثر تلك السياسات في مرحلة لاحقة، وتُعني المجموعة الأخرى الخاصة بالمعايير الدولية النسبية "GSP" بدراسة المستجدات الخاصة بتبسيط المعايير الدولية لإرساء الشمول المالي.

تقوم مجموعتى العمل بالاستفادة من المعرفة وأفضل الممارسات للمؤسسات والأعضاء في التحالف الدولى، حيث يوفر التحالف لأعضائه منبرًا فريدًا لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال الشمول المالي ومساعدتها في صياغة السياسات الإصلاحية ووضع الاستراتيجيات وآليات تطبيقها.

يُعد التحالف الدولي للشمول المالي أول مؤسسة دولية لتعزيز الشمول المالي، إذ تم إنشاءه في عام 2008، ويضم حاليًا عدد 90 دولة مُمثلة في أكثر من 103 مؤسسة (بنوك مركزية ووزارات مالية) على مستوى العالم، تعتمد على تبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء في مجال الشمول المالي ومساعدتها في صياغة السياسات الإصلاحية ووضع الاستراتيجيات الوطنية وآليات تطبيقها وقد انضم البنك المركزي المصري للتحالف عام 2013.
تترأس مصر لمجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي اعتبارا من سبتمبر المقبل، حيث من المقرر عقد اجتماعات منتدي التحالف الدولي للشمول المالي خلال سبتمبر المقبل في رواند، وسيتم خلاله إعلان تولي طارق عامر، محافظ البنك المركزي، رئاسة التحالف؛ إذ يتولي " عامر" منصب نائبا للرئيس حاليا.

كما تتولى لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، منصب نائب رئيس اللجنة العليا للشمول المالي للمرأة بالتحالف منذ 2017.

ويناقش الأعضاء خلال الجلسات السياسات الإصلاحية للشمول المالي، وخاصة فيما يتعلق بالشمول المالي للمرأة الذي قطعت مصر فيه خطوات هامة وبذلت جهودا كبيرة فيما يتعلق بإعداد قاعدة معلومات وبيانات ذات جودة عالية مقسمة بحسب النوع.

تهدف مجموعة العمل المنبثقة عن التحالف والخاصة بالبيانات والمعلومات "FID" إلى القاء الضوء على أهمية البيانات والمعلومات الخاصة بالشمول المالي والعمل على صياغة السياسات الإصلاحية المبنية على أساس علمي بالدول، وقياس أثر تلك السياسات في مرحلة لاحقة، وتُعني المجموعة الأخرى الخاصة بالمعايير الدولية النسبية "GSP" بدراسة المستجدات الخاصة بتبسيط المعايير الدولية لإرساء الشمول المالي.

تقوم مجموعتى العمل بالاستفادة من المعرفة وأفضل الممارسات للمؤسسات والأعضاء في التحالف الدولى، حيث يوفر التحالف لأعضائه منبرًا فريدًا لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال الشمول المالي ومساعدتها في صياغة السياسات الإصلاحية ووضع الاستراتيجيات وآليات تطبيقها.

يُعد التحالف الدولي للشمول المالي أول مؤسسة دولية لتعزيز الشمول المالي، إذ تم إنشاءه في عام 2008، ويضم حاليًا عدد 90 دولة مُمثلة في أكثر من 103 مؤسسة (بنوك مركزية ووزارات مالية) على مستوى العالم، تعتمد على تبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء في مجال الشمول المالي ومساعدتها في صياغة السياسات الإصلاحية ووضع الاستراتيجيات الوطنية وآليات تطبيقها وقد انضم البنك المركزي المصري للتحالف عام 2013.

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