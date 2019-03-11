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تعليم

الإرشاد والتوجيه المهني.. ورشة عمل بجامعة حلوان

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:40 م
صدى البلد
كريم ناصر
تنظم كلية الدراسات العليا والبحوث البينية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ورشة عمل بالتعاون مع هيئة G.I.Z الألمانية بعنوان "الإرشاد والتوجيه المهني". يحاضر في ورشة العمل الدكتور رونالد سلطانه أستاذ التعليم المهنى بجامعة مالطا والدكتور مانويل ديبونو أستاذ التعليم المهنى بجامعة مالطا.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن ورشة العمل هذه تعد واحدة من سلسلة الأنشطة الأكاديمية والتدريبية التي تقوم بها كلية الدراسات العليا والبحوث البينية وهيئة G.I.Z الألمانية فى إطار التعاون على طرح برنامج بينى للدراسات العليا في مراحل الدبلوم والماجستير.

أشارت الدكتورة القائم بعمل عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية إلى أن ورشة العمل تهدف إلى طرح العديد من الموضوعات بمجال أنشطة الإرشاد والتوجيه المهني وتدريب أعضاء هيئة التدريس من كليات( التربية، الآداب قسم علم النفس والأنثروبولوجيا، والتجارة وإدارة الأعمال) على تدريس مقررات خاصة بالبرنامج البينى.

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