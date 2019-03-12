طريقة تفعيل تطبيق واتس آب على ساعات Apple

يتوفر تطبيق واتس آب WhatsApp الآن على جميع منصات الهواتف الذكية سواء كانت آيفون IPhone أو الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد Android، لكن بسبب كبر سعة التطبيق، فمن الصعب توافره على ساعات آبل Apple Watch، لكن وفقا لما ذكرته صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية، هناك طريقة لتحميل التطبيق على ساعات آبل الذكية، لكنه سيعمل بميزات محدودة للغاية، وفيما يلي الطريقة:



طريقة تحميل تطبيق واتساب على ساعات Apple



ابدأ بتثبيت تطبيق المراسلة واتساب WhatsApp على هاتف الآيفون Apple iPhone الخاص بك.



انتقل بعد ذلك إلى إعدادات هاتفك الآيفون Settings iPhone وحدد الإشعارات ثم WhatsApp Messenger.



ثم قم بتنشيط خيار السماح بالإشعارات Allow Notifications والعرض في مركز الإشعارات.



افتح تطبيق Watch من هاتف آيفون Apple iPhone الخاص بك، ثم افتح الاشعارات في تطبيق Watch.



من هنا، يمكنك عرض جميع التطبيقات المدعومة من Apple Watch، لذا مرر لأسفل حتى ترى تطبيق WhatsApp Messenger ثم قم بتنشيط زر الإشعارات.



يمكنك الآن تلقي كل إشعارات واتس آب WhatsApp على ساعة Apple Watch 4.