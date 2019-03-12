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تحصين 364 ألفا و424 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:40 ص
تحصين364 الف و424
تحصين364 الف و424 رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية بالمنوفية
مروة فاضل
أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، أنه تم تحصين 364 ألفا و424 رأسا من الماشية والأغنام ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك اعتبارا من بداية الحملة القومية الأولى لعام 2019 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية104.1% من المستهدف تحقيقه.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين وتسجيل وترقيم كل حيوان، كما تم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التى أخذها الحيوان والعلاجات التى قدمت له ويطابق له رقم مسجل فى أذن الحيوان، وذلك لعمل قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد فى تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التى يتم توفيرها.

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