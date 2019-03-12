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تعليم

مدير تعليم الإسماعيلية يشهد افتتاح المعرض السنوى لمدارس التعليم المجتمعي

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:21 ص
صدى البلد
قســـم التعليم
شهد الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، افتتاح المعرض السنوى لمدارس التعليم المجتمعى بالإسماعيلية في حضور فرج الشاعر مدير عام التوجيه الفنى بالتعليم المجتمعى بوزارة التربية والتعليم، وعادل عبد التواب عثمان وكيل مديرية التربية والتعليم، وفلك الديب مدير عام الشئون التنفيذية، ولفيف من قيادات التربية والتعليم ومديرين الإدارات ومدارس التعليم المجتمعى بمنتجاتها وأعمالها الفنية، بقيادة عزة غريب مدير إدارة التعليم المجتمعى، وإشراف أمال عثمان ونوره الراوى مديرى المرحلة.

وأشاد الدكتور خالد خلف مدير المديرية بما شهده بالمعرض من منتجات ساهم في إنتاجها طلاب مدارس التعليم المجتمعي والتى تميزت بالبساطة والجمال إلى جانب استخدام منتجات من البيئة والخامات الطبيعية؛ مُشيدًا بدور المدارس في دعم موهبة الطلاب ودمجهم في المجتمع التعليمي.

وطالب بضرورة تعظيم الاستفادة من قدرات ومواهب طلاب التعليم المجتمعي وتسويق هذه المنتجات؛ مؤكدا تقديم كل الدعم لها باعتبارها أحد طرق مواجهة التسرب من التعليم.

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