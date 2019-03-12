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اقتصاد

الإحصاء:​ 2.1 ٪ ارتفاع قيمة الصادرات في ديسمبر 2018

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:39 ص
صادرات - صورة أرشيفية
صادرات - صورة أرشيفية
آية الجارحى
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية ديسمبر 2018 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.87 مليــار دولار خـــلال شهر ديسمبر 2018 مقابل 3.39 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة ارتفاع قدرها 14.1 ٪.

ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـــة 2.1 ٪ حيـث بلغـت 2.57 مليــار دولار خـلال شهـر ديسمبر 2018 مقابل 2.52 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (ملابس جاهزة بنسبة 10.4 ٪، لدائن باشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 10.2 ٪، برتقال طازج بنسبة 40.2 ٪ ).


بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (بترول خام بنسبة 15.7 % ، أسمدة بنسبة 14.8 ٪ فواكه طازجه بنسبة 2.2 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 12.2٪).



ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 9.0 ٪ حيث بلغـت 6.44 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2018 مقابل 5.91 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: 


(سيارات ركوب بنسبة 28.7 ٪، لدائن بأشكالها الاولية"بلاستيك" بنسبة 7.4 ٪ أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 24.3 ٪ ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 4.4٪).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها: (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 28.2 ٪, قمح بنسبة 1.1 ٪، لحوم بنسبة 14.4 ٪ ، البترول الخام بنسبة 46.8 ٪). 

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