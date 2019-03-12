وزير النقل السعودي يكشف خطة المملكة لتصبح أكبر مركز لوجيستي إقليمي

كشف وزير النقل السعودي نبيل العامودي، النقاب عن خطة طموحة تهدف لتعزيز مكانة السعودية لتصبح أكبر مركز لوجستي إقليمي للنقل قبل عام 2030.



وأوضح العامودي، خلال حديثه لصحيفة "الاقتصادية" قائلا: "طموحاتنا لا تنتهي ونسعى للوصول إلى أكبر مركز لوجستي إقليمي في المملكة قبل 2030، لنكون الأكبر إقليميا"، رغم وجود منافسة قوية إقليميا في القطاعـ مشيرا إلى سعي السعودية لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الموانئ من 40 في المائة عام 2018 إلى 70 في المائة بحلول 2020.



وشدد وزير النقل السعودي على أهمية تضافر جهود القطاعات الحكومية مع القطاع الخاص في تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي، مشيرا إلى أهمية النقل الجوي في التجارة الإلكترونية.



وأكد العامودي أن القطاع البحري يعد من أهم القطاعات التي تسهم في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، يربط القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا؛ كما أنه يمتلك الحصة الأكبر من حجم التبادل التجاري حول العالم، إذ يتم نقل 90 في المائة من تجارة العالم عبر البحار، الأمر الذي يتطلب تغيرات عديدة، وتجديدا مستمرا يتمثل في تطوير المرافق والتجهيزات وتغيير أنماط النقل البحري وتوسيع أنشطة الحاويات، إلى جانب زيادة أحجام السفن والأساطيل العابرة للقارات وضخامة حمولتها.



وأوضح أن المملكة حققت كثيرا من الإنجازات، ومنها تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ من 14 يوما إلى أقل من خمسة أيام، والتوجه إلى تقليصها لمدة ثلاثة أيام في نهاية عام 2020، كما تم تحقيق زيادة في حركة البضائع في هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ما يبرهن على متانة الاقتصاد السعودي.