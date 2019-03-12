ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

اليوم.. رجال سلة الأهلي يواجه الاتحاد في دوري السوبر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:37 م
سله الاهلي
سله الاهلي
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الثلاثاء، أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء اليوم على صالة نادي الاتحاد السكندري، ويسعى الأهلي للفوز بها لمواصلة المنافسة على لقب البطولة.

وخاض الفريق مرانا قويا، أمس الاثنين، حرص خلاله الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للمباراة من النواحي البدنية والفنية للظهور بشكل قوي خلال اللقاء.

ترشيحاتنا

اليوم.. شباب الأهلي يواجه الزمالك بميت عقبة

تفاصيل جديدة عن الضحايا المصريين في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. فيديو

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

جروس يوافق على مشاركة خماسي الزمالك بمباراة الشباب أمام الأهلي

الإفتاء تكشف عن 3 أسباب لتسمية رجب بالشهر الحُرم

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

من المرض وحتى الانسحاب.. حكاية تظاهرات أنهت حقبة بوتفليقة في الجزائر

شاهد..تعليق نارى من الهلالى على رأى شيخ الأزهر فى تعدد الزوجات

هل يجوز جمع الصلوات الخمس بعد العودة من العمل؟ فيديو

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

4 شائعات طلاق بالوسط الفني..إنفصال ريهام حجاج وابنة غادة عبد الرازق أبرزهن

الأرصاد: طقس غير مستقر غدا.. ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تايلور سويفت تكشف في حوار مع ELLE عن 10 دروس تعلمتها في الحياة.. جميع مشاكل الحياة تافهة بعد عودة السرطان لأمي.. وسأتحول لثعبان إذا لزم الأمر.. صور

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

فيديو

لأول مرة منذ 10 سنوات: تركيا تدخل نفق الركود الاقتصادي ..فيديو
الأرصاد تحذر من عواصف وأمطار غدا على تلك المناطق.. فيديو
ناقد فني يكشف كواليس مسلسلات رمضان 2019.. فيديو
الطيب: ندعم الوافدين الأفارقة لنشر الإسلام الصحيح في بلادهم.. فيديو
شيخ الأزهر: تقديم منح تعليمية مجانية لـ 2000 طالب إفريقي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟