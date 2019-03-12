اليوم.. رجال سلة الأهلي يواجه الاتحاد في دوري السوبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الثلاثاء، أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء اليوم على صالة نادي الاتحاد السكندري، ويسعى الأهلي للفوز بها لمواصلة المنافسة على لقب البطولة.



وخاض الفريق مرانا قويا، أمس الاثنين، حرص خلاله الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للمباراة من النواحي البدنية والفنية للظهور بشكل قوي خلال اللقاء.