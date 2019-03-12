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أخبار البلد

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:16 م
رئيس الوزراء يجتمع
رئيس الوزراء يجتمع بوزير الشباب والرياضة
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بتجهيز ورفع كفاءة الاستادات التى سوف تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩. 

وخلال الاجتماع، عرض صبحي الموقف بشأن كل إستاد على حدة، وتطور الأعمال والتجهيزات التى تتضمن رفع كفاءة غرف الملابس، والعيادة، ووحدة كشف المنشطات، والمدرجات، ودورات المياه، بالإضافة إلى تجميل مداخل ومخارج الاستادات، والمناطق المحيطة بها.

واطمأن رئيس الوزراء إلى أن أعمال التجهيز تسير وفقًا للخطة المستهدفة فى كافة الملاعب والاستادات، وكذا فيما يخص ملاعب التدريب سواء الملحقة بالملاعب الرئيسية، أو ملاعب التدريب المنفصلة للفرق المشاركة فى البطولة.

ووجه مدبولي بضرورة استمرار هذا الجهد والأداء بنفس المعدلات حتى يتسنى الانتهاء من كافة الأعمال قبل افتتاح البطولة بوقت كاف، بحيث يكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباراة تجريبية قبل البطولة على كل ملعب على حدة وفقًا لما هو متبع، مع تنسيق وزارة الشباب والرياضة مع الأجهزة المعنية بالدولة لدعوة شخصيات رياضية بارزة على المستوى العالمي للمشاركة فى حفل سحب قرعة البطولة.
مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور
مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور
مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور
مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

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