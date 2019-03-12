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جامعة الاسكندرية تبدأ في كشف طبي للمخدرات للعاملين بها

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:20 م
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية تبدا في كشف طبي للمخدرات للعاملين بها
بدأت جامعة الإسكندرية، بعمل كواشف طبية للمخدرات للعاملين بها وذلك ضمن حملة تستمر لـ3 أيام ضمن أنشطة مكافحة المخدرات التى تنظمها الجامعة منذ نوفمبر السابق بالتعاون مع صندوق المكافحة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، والتى تستهدف عينات من جميع فئات العاملين بالجامعة.

وأكد الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة أن هذه الحملة تعتبر خطوة هامة جدًا للتحقق من سلامة العاملين بالجامعة ولضمان جودة سير العمل بها، مؤكدًا أن إدارة الجامعة ستتخذ إجراءات حاسمة مع من يمتنع عن إجراء التحليل، أو من يثبت تعاطيهم للمخدرات، وأضاف الدكتور الكردى أن الجامعة تتبنى أيضًا أنشطة مختلفة للتوعية بمخاطر الإدمان وذلك فى إطار أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال تنظيم ندوات بالكليات والمعاهد المختلفة بالإضافة إلى تنظيم زيارات لمنطقة بشاير الخير1، والانضمام إلى قوافل التوعية الخاصة بالجامعة فى منطقة أبيس حرصًا على سلامة أبناء المجتمع السكندرى ودعمهم فى تلقى العلاج أيضًا.

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