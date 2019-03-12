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محافظات

محافظ الإسماعيلية يستعرض استعدادات بطولة كأس الأمم الأفريقية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:15 م
اللواء حمدى عثمان
اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية
انجي هيبةّ
عقد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، اجتماعا بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومحمد شيحة رئيس اللجنة المنظمة لاستضافة الاسماعيلية لإحدى مجموعات الدول المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم التي تقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيه الى 19 يوليو والتى تقرر أن تقام مبارياتها بخمس محافظات تشمل القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية وبورسعيد والسويس، وأحمد العايدى المستشار الإعلامى للمحافظة وذلك لاستعراض ومناقشة الترتيبات وأعمال التجهيزات والاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة التى تستضيفها مصر هذا العام.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات واستعدادات لاستقبال تلك البطولة وأكد محافظ الاسماعيلية على أهمية هذا الحدث الجلل لا سيما وأن بطولة كأس الأمم الأفريقية تعد واحدة من كبريات وأهم البطولات القارية التى تنتظرها جماهير كرة القدم.

كما أكد المحافظ أنه سوف يتم تشكيل مجموعة من اللجان الشبابية من أبناء المحافظة المتميزين ضمن اللجنة المنظمة لاستضافة مجموعة الاسماعيلية والقيام على خدمة الوفود والزوار خلال البطولة، كما أكد على جميع المسؤولين بضرورة الاسراع فى انهاء كافة اجراءات الاعداد والتجهيز لاستقبال البطولة على الوجه الأكمل بما يليق باسم مصر والإسماعيلية ووجه بضرورة الاهتمام والتركيز على رفع كفاءة وتجميل وتزيين جميع الأماكن والطرق والمحاور المرورية خاصة أن المحافظة تمتلئ بالمناطق والمزارات السياحية المتميزة التى من المرجح أن تشهد إقبالا من الزوار خلال تنظيم البطولة الأفريقية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل عدة لجان والتى تولت مراجعة ومتابعة جاهزية جميع الملاعب والمنشآت الرياضية وأماكن الإقامة والإعاشة بالاضافة الى رفع كفاءة وتجميل وتطوير جميع المناطق والمزارات السياحية ومراجعة صيانة كشافات وأعمدة الإنارة وصيانة المسطحات الخضراء مؤكدا على حتمية أن تكون الاسماعيلية فى أبهى وأجمل صورة لاستقبال ضيوفها .

وأضاف أنه تقرر وضع شاشات عرض بعدد من الميادين والحدائق العامة بأحياء المدينة لاتاحة القدر الأكبر من الفرص للجماهير وعشاق كرة القدم لمتابعة المباريات.
محافظ الإسماعيلية يستعرض استعدادات بطولة كأس الأمم الأفريقية
محافظ الإسماعيلية يستعرض استعدادات بطولة كأس الأمم الأفريقية
محافظ الإسماعيلية يستعرض استعدادات بطولة كأس الأمم الأفريقية
محافظ الإسماعيلية يستعرض استعدادات بطولة كأس الأمم الأفريقية
محافظ الإسماعيلية يستعرض استعدادات بطولة كأس الأمم الأفريقية

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