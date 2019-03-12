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أحد أقارب باحث مفقود بالطائرة الإثيوبية: ننسق لسفر خاله للتعرف على الجثة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:25 م
الباحث عبدالحميد
الباحث عبدالحميد فراج محمد
جمالات الدمنهورى
أكد إبراهيم الشحات ابن عم الباحث عبدالحميد فراج محمد مجلى أحد المفقودين بحادث سقوط طائرة الإثيوبية، أن خال المفقود وأحد أقاربه سوف يذهبون غدا لشركة الطيران الإثيوبية بالقاهرة للتنسيق مع المسئولين وعمل إجراءات السفر لدولة إثيوبيا للتواصل مع السفارة المصرية لإجراء تحاليل" dna" للتعرف على جثة المفقود.

وأضاف الشحات أن المفقود من مواليد 1992 ومتزوج ولديه ولد وبنت ويتمتع بسمعة طيبة بين أهالي قريته وعائلته.

واتشح أهالى  قرية قرية الابقعين بمركز حوش عيسى بالبحيرة مسقط رأس المفقود بالسواد، وسادت حالة من الأسى والحزن منذ سماع نبأ فقدان عبدالحميد فراج محمد مجلى الباحث بمركز البحوث الصحراوية، ضمن الركاب المفقودين بحادث سقوط الطائرة الإثيوبية وهى فى اتجاهها لنيروبى.

يذكر أن المفقود عبدالحميد فراج محمد مجلى ابن قرية الابقعين بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، كان ضمن الباحثين الذين سافروا فى بعثة علمية لمدة 4 أيام بدأت 11 مارس تتعلق بدورة تدريبية دولية بتكليف من الاتحاد الأفريقى وعندما أقلعت الرحلة رقم 302 المتجهة من إثيوبيا إلى نيروبى انفجرت الطائرة.

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